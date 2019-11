Meinung : Zwei schlechte Nachrichten

Der Hochmoselübergang ist eröffnet. Seit wenigen Tagen fließt der Verkehr über die neue Trasse inklusive der neuen Brücke. Jetzt darf man gespannt sein, wie sich der Verkehr auf der autobahnähnlichen Bundesstraße entwickelt.

Denn das möchten die Menschen in der Region wissen. Aber sie möchten auch wissen, wie es auf der Hunsrückseite weitergeht. Wie lange dauert es, bis das Nadelöhr auf der Hunsrückseite behoben ist? Wann ist die B 50 komplett vierspurig? Denn hinter der fertigen Trasse geht es zunächst zweispurig weiter. Diese Fragen sind allerdings seriös derzeit nicht beantworten. Auch nicht vom Verkehrsministerium. Denn ein Planfeststellungsverfahren braucht seine Zeit. Und das Ergebnis kann juristisch angefochten werden.Zwei Antworten gab es allerdings in der jüngsten Kreisausschuss, die auf wenig Gegenliebe stoßen werden. Erstens wird beim Wederather Kreisel wohl nicht mehr nachgebessert. Und zweitens wird sich an der Verkehrsführung für Traktoren und Mofas wohl nichts mehr ändern. Landwirte und junge Leute haben das Nachsehen.