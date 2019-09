Kommentar : Die Bande hat noch weit mehr Opfer

Zu den Opfern dieser mutmaßlichen Betrüger, die vorgeben, Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln, zählen noch weit mehr Menschen als die betrogenen Kunden der Region.

Denn diese miese Masche, unter der Fahne der Wohltätigkeit krumme Geschäfte zu machen, schadet all jenen Vereinen und Organisationen, die sich tatsächlich für hilfsbedürftige und notleidende Menschen engagieren, indem sie Spenden sammeln. Wenn wegen solchen Betrügern das Vertrauen in die Mitglieder echter Hilfsorganisationen leidet, dann ist der Schaden, den diese mutmaßlichen Betrüger anrichten, noch weitaus größer als die finanziellen Verluste der betrogenen Menschen in der Region.

c.moeris@volksfreund.de