Traditionsveranstaltung vor dem Aus Der Markt steht auf der Kippe

Über Wohl und Wehe wird an der Parkfront entschieden.

Die Problematik besteht nicht erst seit 2022, sie besteht von Anfang an. Man erinnere sich an die Anfangszeiten, als die schmale Kreisstraße zwischen Burgen und Brauneberg beidseitig beparkt war und zeitweise nichts mehr ging.

Der Mensch ist eben ein Herdentier. Parkt einer an einer verbotenen Stelle, stellen sich weitere dahinter.

Es gibt auch eine personelle Dimension. Ortsbürgermeister Reinhard Grasnick und Ordnungsamtsleiter Axel Schmitt sind Alphatiere. Nachgeben ist in diesem Fall nicht ihre Sache. Die Thematik schaukelt sich sogar eher weiter hoch. Es bräuchte einen Vermittler, auch Mediator genannt. Parkplätze könnte der allerdings auch nicht zaubern.

Es bleibt die Hoffnung, dass der gordische Knoten Ende Januar durchschlagen werden kann. Ein Aus für den Markt, zumindest in diesem großen Rahmen, ist aber auch nicht ausgeschlossen. Der Markt steht auf der Kippe.