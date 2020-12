Meinung : Fisch ist noch nicht gegessen

Eines hat der vergangene Sommer bewiesen: Es gibt durchaus in Ufernähe Bedarf für einen Imbiss. Die Fischbude erfreute sich großer Beliebtheit bei Touristen und Einheimischen. Deshalb ist es grundsätzlich auch eine gute Entscheidung, dort ein dauerhaftes Angebot zu schaffen.

Dieses Angebot sollte gut ausgewählt sein und keine Konkurrenz zu den gastronomischen Angeboten im Ort darstellen, was der Gemeinderat so auch festgelegt hat. Allerdings stellt sich die Frage, ob der Imbissstand tatsächlich alljährlich zwischen den Moselufer-Standorten in Zeltingen und in Rachtig wechseln soll. Vielleicht wäre es sinnvoller, den Stand dauerhaft in Rachtig zu stationieren, auch mit Rücksicht auf den Pizza-Grill in Zeltingen. Da kann man durchaus noch nachjustieren und es herrscht noch Gesprächsbedarf. Der Fisch ist eben noch nicht ganz gegessen.