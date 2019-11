Meinung : Nicht auf Kosten der Sicherheit

Ja, es war ein tolles Fest. Ja, und die Stimmung war toll. Diese Äußerungen der Verantwortlichen sind unbestritten. Aber so einfach kann man es sich bei der Frage um Organisation und Sicherheit nicht machen.

Dass tatsächlich nur 1000 oder 2000 Menschen kommen würden, davon waren die Verantwortlichen womöglich überzeugt. Aber auch für diese hätten Ordner, Toiletten und Verpflegung nicht ausgereicht. Wie blauäugig die Beteiligten waren, die – in bester Absicht – das Brückenfest in kürzester Zeit und ohne Budget aus dem Boden stampften, zeigt sich am besten angesichts der Tatsache, dass es offenbar Unklarheiten gab, wer überhaupt als Veranstalter fungierte. Auch wenn man „partnerschaftlich“ unterwegs ist, darf das nicht auf Kosten der Sicherheit gehen.