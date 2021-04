Meinung : Ärger und Wut bleiben haften

Es spielt für die Wahrnehmung nach außen überhaupt keine Rolle, ob Burkhard Graul sich nun als Privat-Person oder als Ortsbürgermeister hat impfen lassen. Fakt ist: Er hat sich in der Zeit, in der Priorisierungsgruppe 1 dran war, impfen lassen, ohne zu dieser Gruppe zu gehören.

Das war nicht in Ordnung und hat deshalb auch das Ansehen des Bürgermeisteramts in Thalfang massiv beschädigt. In einer Zeit der Politikverdrossenheit wiegt das umso schwerer.