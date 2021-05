Meinung : Räumt den Saustall auf!

Müllberge, Gestank, Ratten – die Anwohner der Zossenstraße versinken im Chaos. Und nichts passiert. Die Stadt sagt, sie sei nicht zuständig. Aber sollte eine Stadt nicht zuständig sein, wenn es darum geht, ihre Bürger vor Gefahren zu schützen?

Der ART hat neue Tonnen aufgestellt. Das ist lobenswert. Aber die Anwohner sagen: Das löst unser Problem nicht.

Der Müll- und Rattenalarm in der Zossenstraße führt zu einem Geschacher um Zuständigkeiten. Niemand sagt: Wir suchen eine Lösung für das Problem. Dabei wäre es wichtig, den Druck auf die Unternehmer und Eigentümer der Betriebswohnungen zu erhöhen. Denn auch darum geht es bei diesem Problem: Die Unternehmer holen hre Billiglöhner aus Osteuropa. Sie bringen die Leute in Betriebswohnungen unter. Von diesem Modell profitieren sie. Dann sollten sie auch dafür sorgen, dass sich ihre Arbeitskräfte in den Wohnungen an die Ordnung halten. Ausbaden müssen die Schlamperei derzeit die Anwohner der Zossenstraße.