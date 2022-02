Kommentar : Ein Restrisiko bleibt immer

Hans-Peter Linz Kommentarfoto Online Foto: TV/Christian Weidner

Amokfahrten wie in Trier 2020, Terror-Anschläge in Barcelona 2017, Messerattacken oder eine Massenpanik wie damals bei der Love Parade 2010 in Duisburg: Wenn Menschen sich in den öffentlichen Raum begeben, sind sie immer einer Gefahr ausgesetzt.

Einer Gefahr, die schwerlich vorauszuberechnen ist, bei der Experten lediglich Einschätzungen über die Sicherheitslage treffen können.

Es ist eben immer ein Risiko, ein Weinfest zu besuchen oder bei einem Karnevalsumzug mitzugehen. Und daher ist es nachvollziehbar, verständlich und richtig, dass der Gesetzgeber alles dafür tut, um diese Risiken so weit wie möglich zu minimieren. Mit dem neuen Gesetz hat die Landesregierung das auch getan und akribisch auf über 100 Seiten geregelt, wie mit Veranstaltungen zu verfahren ist.

Bis ins Detail muss besonders bei Großveranstaltungen im Vorfeld geklärt sein, wie die Gefährdungslage einer Veranstaltung eingeschätzt wird, welche Risiken sich daraus ableiten und wie darauf zu reagieren ist.

Leider lässt das Gesetz bei den untergeordneten Veranstaltungen, insbesondere bei jenen unter 5000 Besuchern, ein wichtiges Detail offen: Es stellt dem zuständigen Ordnungsamt im Sinne der Verhältnismäßigkeit frei, bei kleinen Veranstaltungen ein Sicherheitskonzept einzufordern oder darauf zu verzichten. Das mag – was die Praxis betrifft – einleuchten, denn kaum jemand erwartet einen Terroranschlag auf einen Karnevalsumzug in einem kleinen, beschaulichen Hunsrückdorf. Aber trotzdem bleibt für den Verantwortlichen nun ein Restrisiko, das es vorher in dieser Form nicht gab. Denn sollte dennoch etwas geschehen, könnte durchaus die Frage aufgeworfen werden, warum man auf ein Sicherheitskonzept verzichtet habe.