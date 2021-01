Meinung : Der Schaden ist groß

Unglaublich, was sich ehrenamtliche Kommunalpolitiker so alles gefallen lassen (müssen). Offenbar gab es vor diesem anonymen Schreiben, aufgrund dessen der Thiergartener Ortsvorsteher Klaus-Dieter Lauer zurückgetreten ist, schon mehrfach Aktionen dieser Art. Es ist offenbar in Mode gekommen, Amtsträger, Politiker und andere Persönlichkeiten, die Verantwortung tragen, mehr oder weniger grundlos anzugreifen, zu beleidigen – und dies gern auch anonym, so dass man selbst nicht geradestehen muss, für das, was man einem Menschen oder einer Familie antut.