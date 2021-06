Weltkuturerbe : Übers Knie gebrochen

Die Einzelpfahl-Erziehung ist mit Sicherheit eine historische Form des Weinanbaus, bei der jeder Rebstock einzeln behandelt werden muss, aber sie ist nicht die wirtschaftlichste. In Zeiten des Klimawandels und des zunehmenden Wettbewerbs ist es mehr als fragwürdig, den Winzern in den betroffenen Lagen mit derartigen Vorschriften ihren wirtschaftlichen Handlungsspielraum dermaßen einzuschränken.

Sollte das Thema also in den nächsten Wochen in den zuständigen Gremien keine Zustimmung erhalten, würde sich der Schaden wahrscheinlich noch in Grenzen halten.