Meinung : Zukunftsweisende Idee

Bernkastel-Kues Ein Mini-Boot als Bereichung des Öffentlichen Personennahverkehrs? Mit dieser Idee könnte die Moselregion auftrumpfen.

Ein regelmäßiger Passagier-Boot-Pendeldienst würde die Infrastruktur an der Mosel attraktiver machen. Denn wer heute noch lange Strecken fahren muss, um an Brücken zu gelangen, um die Mosel zu überqueren, der könnte mit dem Boot über den Fluss sein Ziel viel schneller und umweltschonender erreichen.