Kommentar : Der Dreck muss weg!

Enkirch In Enkirch an der Mosel gibt es Streit um die Beseitigung von Unrat nach dem Sommerhochwasser: Das Gelände, auf dem es liegt, gehört dem Wasserschifffahrtsamt. Diese Behörde lehnt aber ab, es zu entsorgen und sieht die Kommune in der Pflicht.

Seit einem knappen halben Jahr liegt Dreck am Enkircher Moselufer und niemand sieht sich in der Pflicht, diesen zu entfernen. Je länger man wartet - und das gilt besonders für die nass-kalte Jahreszeit - umso schwieriger wird es, ihn zu entsorgen. Zum einen können Fahrzeuge schlecht in den durch Dauerregen aufgeweichten Uferbereich fahren. Zum anderen werden die Sträucher, in denen ein Großteil des Drecks hängt, in der bald wieder einsetzenden Vegetationsperiode wachsen. Es wird dann noch schwieriger werden, das Material aus den Gebüschen zu entfernen.

Überdies besteht auch noch die Gefahr, dass das nächste Moselhochwasser den Dreck wieder weiterspült, entweder zum nächsten Ortschaft oder gleich in die Auffangbehälter der nächstgelegenen Moselschleuse.

Kurzum: Der Dreck muss weg und zwar sofort. Deshalb ist es überhaupt nicht nachzuvollziehen, dass diese Aufräumarbeiten sich dermaßen verzögern. Blickt man einfach mal aus der Perspektive des Bürgers und Steuerzahlers, wird deutlich: Es ist völlig egal, welche dienstleistende Behörde nun die Entsorgungsarbeiten erledigt, denn diese werden so oder so mit Steuern finanziert, die wir alle bezahlen müssen. Und deshalb kann der Steuerzahler erwarten, dass der Dreck unverzüglich abgeräumt wird.