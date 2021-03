Meinung : Die Bernkastel-Kueser haben Glück im Unglück

Die Befürchtungen waren groß, dass die Brückensperrung sich katastrophal auf Bernkastel-Kues auswirken könnte. Allerdings federt der Lockdown mit seinen ohnehin gegebenen Einschränkungen diese Entwicklung etwas ab.

Und so haben die Bernkastel-Kueser gewissermaßen Glück im Unglück und können sogar aus der Not eine Tugend machen. Wegen der Corona-Krise wird viel mehr Wert auf Open-Air-Veranstaltungen gelegt, denn an der frischen Luft sinkt das Infektionsrisiko.