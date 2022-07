Meinung : Eine Frage der Zeit

Bernkastel-Kues Wer nach dem ersten Gespräch nach der LGS-Abfuhr in Mainz konkrete Förderzusagen erwartet hatte, wird enttäuscht sein. Aus dem Gespräch, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, geht bislang nur hervor, dass Fördergeld für manche Objekte in Aussicht gestellt wurde.

Zudem deutet ein weiterer Passus darauf hin, dass Förderzusagen - für welche Projekte auch immer - noch mehr Zeit in Anspruch nehmen, als gedacht. Denn die Projekte müssten „interministeriell“ - also zwischen verschiedenen Ministerien geprüft werden. Bei der Vielzahl und der Unterschiedlichkeit der Projekte, die in der Bewerbung zur LGS genannt wurden, verwundert das nicht.