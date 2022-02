Meinung : Ein großer Gewinn für Kreisstadt und Umgebung

Foto: TV/Han-Peter Linz

Nach dem Aus der Rallye in Trier und dem Abzug der Großveranstaltung ins Saarland ist es nun das Verdienst eines einzelnen Unternehmers, dass die Rallye zurück in die Region kommt. Für den Veranstaltungskalender der Stadt Wittlich, der neben der Säubrennerkirmes bezüglich größerer Veranstaltungen nicht all zu viel zu bieten hat, ist das ein Gewinn.