Kommentar zu Künstler-Protest : Klare Fronten, klare Konsequenzen

Ein Traben-Trarbacher Künstler soll neuerdings die Tourismus-Abgabe bezahlen. Das sieht er nicht ein und nimmt deshalb eine Skulptur zurück, die er der Stadt als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt hatte.

Der Ärger von Jürgen Waxweiler ist verständlich. Nach vielen Jahren, in denen er in seinem Atelier tätig war, findet er urplötzlich eine Rechnung für die Tourismus-Abgabe in seinem Briefkasten.