Meinung : Mit Ideen gegen den Leerstand

Die Corona-Pandemie hat dem Einzelhandel stark zugesetzt. Selbst an kaufstarken Orten wie Trier sind die Lockdowns der vergangenen Monate nicht spurlos vorbeigegangen, auch dort sind viele Läden noch immer nur eingeschränkt geöffnet oder weiterhin geschlossen, andere Geschäfte wurden komplett aufgegeben.

An vielen Stellen herrscht Leerstand, den man in Trier so gehäuft nicht kennt. Dass in der ohnehin gebeutelten Innenstadt wie Wittlich, wo Leerstand leider kein Fremdwort ist, nun zwei weitere etablierte Läden schließen und mit Hans Gelz, der seinen Genussshop ebenfalls aufgibt, ein weiteres bekanntes Gesicht nicht mehr präsent sein wird, dürfte sich an der Besucherfrequenz der Altstadt deutlich bemerkbar machen. Deshalb sind jetzt mehr denn je Initiativen und Ideen gefragt, wie man die Stadt langfristig (wieder)beleben kann. Was in Wittlich zum Beispiel fast gänzlich fehlt: Shops im Zentrum, die Mode für Jugendliche anbieten. Wie soll diese Generation sonst lernen, dass es schöner und besser ist, vor Ort zu kaufen statt in Trier, Koblenz oder gar im Internet?