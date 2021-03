Meinung : Es holpert schon viel zu lange

Bei der Zuteilung der Impftermine muss dringend nachjustiert werden.

Der Fehler liegt keineswegs beim Impfzentrum oder bei der Kreisverwaltung sondern eindeutig bei der Zuteilung der Impflinge und des Impfstoffs. Und diese Koordinierung läuft in Rheinland-Pfalz, wie auch in allen anderen Bundesländern, zentral über das Landesgesundheitsministerium in Mainz. So kann das nicht weitergehen.