Versorgungslücke schließen So stehen die Chancen für einen neuen Supermarkt in Wittlich-Wengerohr

Obwohl in Wengerohr viele Unternehmen angesiedelt sind und es nach der Einwohnerzahl der größte Stadtteil von Wittlich ist, sieht es bei den Einkaufsmöglichkeiten dort eher mau aus. In der Bäckerei Wildbadmühle sowie in zwei weiteren Bäckereifilialen bekommen Kunden zwar Brot- und Backwaren. Doch von Brot allein allein wird der Mensch bekanntlich nicht glücklich. Bis heute gibt es im Ort keinen Lebensmittelmarkt. Pläne dafür hatten sich in der Vergangenheit mehrfach in Luft aufgelöst.