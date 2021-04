Corona-Impfung : Von Vertrauensverlust, Verständnis und Moral – Warum es verschiedene Reaktionen auf Impfdrängler gibt

Bernkastel-Wittlich Mehrere Kommunalpolitiker aus der Region sind gegen das neuartige Coronavirus geimpft worden, obwohl sie nicht priorisiert waren. Die Reaktionen darauf – von Bürgern oder aus der Politik – sind unterschiedlich, von Rücktritt, über Verständnis bis zur Zustimmung. Eine Analyse.

Was wäre, wenn. .. ...von Beginn der Impfkampagne an genug Impfstoff zur Verfügung gestanden hätte? Wenn es für jeden impfwilligen Bürger zeitnah die Möglichkeit zur Impfung gegeben hätte? Wäre dann der Aufschrei auch so groß gewesen? Vermutlich nicht. Im Gegenteil sogar. Dann wäre es sogar sehr gut möglich, dass die Geimpften als Helden gelten würden, als die, die vorangehen, vielleicht sogar sich zur Verfügung gestellt hätten, wenn es darum gegangen wäre, sich das umstrittene Vakzin AstraZeneca impfen zu lassen.

Fazit: Durch die „Impf-Affären“ ist viel Vertrauen der Menschen in die Politik und vor allem das System verloren gegangen. Viele sehen es als größtes Unrechtskriterium an, dass vor allem Menschen aus der Politik oder deren Angehörige vorzeitig geimpft wurden und nicht zum Beispiel bettlägerige Senioren von den überschüssigen Impfdosen profitiert haben. In den Zeiten, in denen die Berliner Politik an Solidarität und Zusammenhalt appelliert, daran, dass alle am gleichen Strang ziehen müssen, wiegt das besonders schwer. Denn so entsteht der Eindruck einer Zwei-Klassen-Gesellschaft, das Gefühl von Benachteiligung und Ohnmacht. Nichts gefährdet den Zusammenhalt in Krisenzeiten, wie wir sie aktuell durchleben, mehr.