Manderscheid : Weitere Parkautomaten für die Burgenstadt

Die Parkplätze an der Manderscheider Burg (siehe Foto) und am Kurhaus sollen ab nächstem Jahr kostenpflichtig werden. Foto: Christina Bents

Manderscheid Das Thema Parkgebühren ist in Manderscheid nicht neu auf der Tagesordnung des Stadtrats. Über die Gebührenpflicht am Parkplatz Burgenblick wurde länger diskutiert. Jetzt ist klar, es bringt was und es kommen zwei weitere.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christina Bents

Parkplätze und Gebühren sind bei Ratssitzungen oft Grund für längere Diskussionen. In Manderscheid hatte man davon schon einige. Von „Raubrittertum“ und ähnlichem war damals die Rede, als es darum ging, wie man an Geld für den Ausbau des Parkplatzes Burgenblick kommen könnte.

Die hitzigen Diskussionen haben sich gelegt, denn inzwischen gibt es einen Parkscheinautomaten auf dem Platz, auf dem rund 50 Autos stehen können.

Der Rat hatte der Maßnahme im Juli 2020 zugestimmt. Stadtbürgermeister Günter Krämer sagte damals: „Wir wollen eine kleine Einnahme haben und sehen, ob es etwas bringt.“ Seit Ostern dieses Jahres ist der Parkscheinautomat in Betrieb und es sind bereits 6000 Euro eingenommen worden. Dabei kostet die Stunde nur 50 Cent. Die Anschaffungskosten von 4350 Euro haben die Manderscheider damit schon raus.

In der vergangenen Ratssitzung wurde nun über weitere Parkautomaten diskutiert. Begründet wurde das in der Beschlussvorlage so: „Aufgrund der unmittelbaren Nähe der verfügbaren Parkplätze am Kurhaus sowie der übrigen Parkplätze in der Ortslage werden Überlegungen angestellt, auf weiteren Parkplätzen Parkautomaten zu installieren, weil viele Nutzer auf die derzeitigen noch kostenfreien Parkplätze ausweichen und die dortigen Parkplätze belegen.“

Zur Debatte standen insgesamt fünf Parkplätze, darunter „Am Altenberg“, „Tannenhain“, „Friedrichstraße“ am Kurhaus und in Niedermanderscheid.

Der Rat hält es nicht für sinnvoll, gleich auf allen Plätzen Parkgebühren einzuführen, sondern will erst einmal dort agieren, wo tatsächlich Handlungsbedarf besteht. Den sehen die Ratsmitglieder beim Parkplatz an der Niederburg, der 25 Stellplätze hat und beim Parkplatz am Kurhaus, wo 50 Autos geparkt werden können.

An der Niederburg parken häufig Wanderer, die nachdem sie ihr Auto dort abgestellt haben den ganzen Tag unterwegs sind. Stadtbürgermeister Günter Krämer erklärt: „Wir freuen uns sehr über die Wanderer, aber wenn sie dort parken, ist kein Platz mehr für die Besucher der Burg.“