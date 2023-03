Nachruf Politiker und Ehrenamtler mit dem Herz am rechten Fleck: Ossi Steinmetz ist tot

Aber nicht nur in der Kommunalpolitik war Ossi Steinmetz, der seine Meinung in zahlreichen Leserbriefen im TV veröffentlichte, aktiv. Steinmetz war fast 60 Jahre in vielen Ortsvereinen und der Vereinsgemeinschaften tätig. Ab 1956 hat Ossi Steinmetz, der scharfer Kritiker der Fusion der VG Kröv-Bausendorf mit der VG Traben-Trarbach war, im Vorstand des FC Bausendorf mitgearbeitet. Mehr als 40 Jahre lang hat der Familienmensch aktiv Fußball gespielt und war Mitbegründer des Karnevalsvereins.