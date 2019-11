Kommunales : Kommunalreform: Gespräche ohne Ergebnis

Info

Die Verbandsgemeinde Thalfang muss verändert werden. Sie hat zu wenige Einwohner, um als kommunale Gebietskörperschaft auch in Zukunft handlungsfähig zu bleiben. Dafür sollen mindestens 12000 Einwohner vorhanden sein, Thalfang hat nur 7200 Einwohner. Ein vor acht Jahren erstelltes Gutachten, das die Landesregierung in Auftrag gegeben hatte, attestierte daher „Änderungsbedarf“ in Thalfang. Vor zwei Jahren hatten sich die einzelnen Ortsgemeinden orientiert und Wünsche geäußert, an welche bestehenden Gebietskörperschaften sie angeschlossen werden wollen: Morbach, Hermeskeil, Schweich und Bernkastel-Kues zählen dabei zu den potenziellen Aufnahmegemeinden.