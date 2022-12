Kommunalpolitik : Kommunalreform: Frust über Stillstand im Thalfanger VG-Rat

Thalfang Der Rat der Verbandsgemeinde Thalfang hat über den Stillstand bei den Fusionsverhandlungen mit den Nachbarkommunen diskutiert.

Was sich im ersten Moment nach viel anhört, sich aber schnell relativiert. Im Februar 2022 war die Rede von 26 Millionen Euro Schulden alleine bei der VG, für Morbach kämen im Falle einer Aufnahme von Thalfanger Ortsgemeinden deren Schulden hinzu, die sie als Einheitsgemeinde mit übernehmen müsste. Zudem befürchteten die aufnehmenden Kommunen in der Vergangenheit einen Investitionsstau bei den Werken.

Unzufrieden ist offenbar auch Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf. „Es ist für uns alle frustrierend, dass keine Entwicklung stattfindet“, sagt sie. Die VG befinde sich in einer Phase, in der kein Weiterkommen zu erkennen sei. Stefan Brück von der Freien Liste fordert seine Ratskollegen zur Einigkeit auf. Man bitte in Mainz um Gespräche, die nicht stattfänden. „Wir haben Bedenken bei der Aussitzhaltung. Das ist nicht zielführend“, sagt er in Richtung Land. „Wenn wir warten, sind wir kein Herr des Verfahrens“, wirbt er für mehr Aktivität auf Thalfanger Seite.