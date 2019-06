Kommunales : Kommunalreform in Thalfang: Warum es nicht weitergeht

Kommunalreform in Thalfang: Warum es nicht weitergeht

Thalfang In der Gemeinderatssitzung lässt Burkhard Graul die Katze aus dem Sack: Das Leitungsnetz der VG-Werke muss überprüft werden, bevor die Verhandlungen weitergehen. Ein Sanierungsstau steht im Raum.

Eingeweihte wussten es gewiss schon seit langem, aber die Öffentlichkeit erfährt erst nach der Kommunalwahl, warum die Kommunalreform in Thalfang seit zwei Jahren ins Stocken geraten ist. Denn bereits vor zwei Jahren hatten die einzelnen Ortsgemeinden ihre Wechselwünsche definiert, wie es das Land Rheinland-Pfalz eingefordert hatte.

Demnach soll die Verbandsgemeinde Thalfang(Kreis Bernkastel-Wittlich) aufgelöst werden und die Dörfer sich anderen Verbands- oder Einheitsgemeinden anschließen. Die Verbandsgemeinde selbst sei – was die Einwohnerzahl betrifft – zu klein, um wirtschaftlich weiterzubestehen, so ein von der damaligen Landesregierung beauftragtes Gutachten.

Erst auf eine Anfrage der Thalfanger Neuen Liste wurde in der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderates in seiner alten Besetzung bekannt, dass ein möglicher Sanierungsstau im Leitungsnetz der VG-Werke die Ursache dafür ist, dass die Verhandlungen länger dauern als geplant. Das Problem schlug auf, als VG-Bürgermeister Marc Hüllenkremer vor mehreren Monaten einen Investitionsstau von 100 Millionen Euro ins Gespräch brachte. Hüllenkremer ist inzwischen nach langer krankheitsbedingter Abwesenheit von der Kreisverwaltung in den Frühruhestand versetzt worden (der TV berichtete mehrmals).