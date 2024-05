Kommunalwahl CDU-Liste für den Wittlicher Stadtrat mit einem prominenten Neuzugang

Wittlich · Wenn in Wittlich ein neuer Stadtrat gewählt wird, rechnet sich die CDU gute Chancen auf mehr Sitze aus. Weit oben in der Kandidatenliste findet sich eine bekannte Persönlichkeit, die erstmalig in den Rat will.

10.05.2024 , 07:35 Uhr

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich