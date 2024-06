Kommunalwahl 2024 Überraschungen, Abwahlen und eine Stichwahl ohne Amtsinhaber

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich gab es auch auf Gemeindeebene in allen Kommunen neue Stadt- oder Gemeindechefs. Eine Überraschung war dabei sicherlich das Ergebnis in Thalfang: Drei Kandidaten traten dort an, es keiner erlangte die erforderliche absolute Mehrheit. Das Überraschende dabei ist aber: Amtsinhaber Burkhard Graul (SPD) schaffte es nicht in die Stichwahl.