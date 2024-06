Kommunalwahl 2024 Die ersten Bürgermeister-Ergebnisse im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Na, wenn das mal kein klares Ergebnis ist: In der kleinsten Gemeinde Deutschlands, in Dierfeld in der VG Wittlich-Land, hat Roderich Benedikt Lenard Franz Gustav Greve-Dierfeld, so der volle Name, 100 Prozent der Wählerstimmen bekommen. 22 Wahlberechtigte gab es, alle Stimmen waren gültig. Da bleibt nichts anderes übrig, als respektvoll zu gratulieren! Marc Rosenbaum im benachbarten Oberscheidweiler bekam nicht viel weniger der Wählerstimmen: Für den Einzelkandidaten der Wählergruppe Rosenbaum stimmten 96,5 Prozent der 115 Wähler.