Kommunalwahl 2024 Traben-Trarbach: Das sind die Mitglieder des neuen Stadtrats (Fotostrecke)

Gerade einmal 54,9 Prozent der Wähler haben in Traben-Trarbach den neuen Stadtrat gewählt. Das Interesse an der Kommunalpolitik könnte also größer sein. Neun Sitze hat nun die CDU im Rat (einen mehr), sieben die SPD (einen weniger), vier die Freien Wähler (einen mehr) und zwei die Grünen (einen weniger, wir berichteten). Und diese Traben-Trarbacher werden sie voraussichtlich besetzen: