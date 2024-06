Kommunalwahl 2024 Frauen an der Spitze: So sieht der neue Stadtrat von Wittlich aus

32 Sitze gab es bei der Wahl am 9. Juni im Wittlicher Stadtrat zu verteilen. Nach dem Votum der Wähler entfallen in der künftigen Wahlperiode und nach dem aktuellen Stand 13 davon auf die CDU, sieben auf die SPD, sechs gehen an die Freien Wähler, vier an die Grünen und zwei an die FDP. Nicht im Rat vertreten sind AfD oder Die Linke. Innerhalb der Fraktionen hat sich die Besetzung jedoch teilweise verändert.