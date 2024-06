Komunalwahl 2024 Große Gewinner und Verlierer der Verbandsgemeinderatswahl Wittlich-Land

Die Wahl des Verbandsgemeinderats 2024 in Wittlich-Land kennt große Gewinner und Verlierer. Wie schon bei der letzten Kommunalwahl ist die CDU mit großem Abstand stärkste Kraft geworden. Sie übertraf ihr gutes Ergebnis aus dem Jahr 2019 (42 Prozent der Stimmen/19 Sitze) am Sonntag erneut und steigerte sich um 3,5 auf nun 45,5 Prozent. Damit kann sie noch ein weiteres Ratsmitglied in den VG-Rat entsenden.