Menschen an der Mosel Bekannter Gastronom und erster Italiener im Bernkastel-Kueser Stadtrat

Den Salat an Tisch Nummer zwei, die Pizza an Tisch Nummer vier, zwei Espressi und der Lieferdienst erhält auch gerade eine Tüte mit mehreren bestellten Pizzas. Es ist 13 Uhr an einem Werktag in der Pizzeria im Hotel Binz mitten in der Bernkasteler Altstadt. Inhaber Salvatore Brugellis flitzt durch das Restaurant, er kennt viele Gäste persönlich – „ciao“ hier, „ciao“ dort. Brugellis hat seinen Laden fest im Blick und im Griff. Zwischendurch, trotz Hochbetrieb, findet er Zeit für ein Gespräch mit dem Volksfreund bei einem Espresso.