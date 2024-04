Kommunalwahl 2024 Die Liberalen setzen auf langjährige Kompetenz

Seit 40 Jahren ist er bereits in der Kommunalpolitik aktiv, seit 20 Jahren Mitglied des Kreistags und seit 15 Jahren Kreisbeigeordneter und auch in diesem Jahr will es Robert Wies noch einmal wissen. Er führt die Liste der Kandidaten für den Kreistag der FDP auch in diesem Wahljahr an. Wies gilt mit seinen 72 Jahren als „kommunalpolitisches Urgestein“ an der Mosel. Als Kreisbeigeordneter muss er zudem auf offiziellen Terminen auch den Landrat vertreten. Robert Wies ist ebenfalls Mitglied des Bernkastel-Kueser Stadtrates. Ihm folgt auf der Liste der amtierende Fraktionsvorsitzende der FDP, Frank Klein aus Gonzerath.