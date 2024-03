50 Kandidaten und ein Gast Mit Streit in Hetzerath: FWG stellt Kreistagsliste für Bernkastel-Wittlich auf

Vier Sitze, 10,5 Prozent und 223.642 Stimmen insgesamt: So sieht die Bilanz der Freien Wähler im Kreis für die Kommunalwahl 2019 aus. Für die Wahl des Kreistags 2024, die am 9. Juni stattfindet, hat die FWG nun 50 Kandidaten in der Bürgerhalle Hetzerath nominiert. Die Mitglieder der Freien Wähler und FWGen hatten, so die Mitteilung, im Vorfeld Vorschläge eingereicht, aus denen die endgültige Liste erstellt wurde. Auf der Liste seien Frauen und Männer, jung und alt – also der Querschnitt der Gesellschaft – vertreten. Die Aufstellungsversammlung war öffentlich. Vor Beginn der geheimen Wahl hatte Joachim Streit, der für die Freien im Landtag sitzt und als Gast anwesend war, das Wort an die Anwesenden gerichtet.