Drohungen gegen Politiker „Wenn ich Dich mal alleine erwische, schlage ich Dich tot"

Damit in den Dörfern und Städten im Landkreis Bernkastel-Wittlich alles rund läuft und funktioniert, braucht es neben hauptamtlichen Kommunalpolitikern auch viele Ehrenamtliche. Für die Kommunalwahl im Juni werden wieder Hunderte gesucht, die sich in politischen Ehrenämtern für die Gemeinschaft einsetzen wollen. Doch wie der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) feststellt, ist in manchen Gemeinden in Deutschland die lokale Demokratie in Gefahr, weil Hass, Bedrohungen und Anfeindungen im Alltag und im Netz gegenüber kommunalen Amts- und Mandatsträgern ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht haben.