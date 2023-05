Im Kreis Bernkastel-Wittlich Mehr Frauen und junge Leute in die Kommunalpolitik – so soll das funktionieren

In rund einem Jahr wählt Rheinland-Pfalz wieder: 2024, vermutlich im Frühjahr, stehen im Land die Kommunalwahlen an. In Rheinland-Pfalz finden die allgemeinen Kommunalwahlen alle fünf Jahre statt- Hierbei werden neben den Mitgliedern der Gemeinderäte und der Kreistage unter anderem auch die ehrenamtlichen Stadt- und Ortsbürgermeister gewählt.