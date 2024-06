Kommunalwahl 2024 Die größten Verlierer und Gewinner der Ortsbürgermeister-Wahlen in Traben-Trarbach

Spannung! Na ja. So richtig spannend war die Wahl der Ortsbürgermeister in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach eigentlich nur in einem Ort. In Reil lieferten sich zwei Kandidaten ein Duell. Ansonsten dominierten die Einzelkämpfe. Oder es trat erst gar niemand an, wie in Willwerscheid, Irmenach und Kinheim.