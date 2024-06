Ein klares Votum Andreas Hackethal (CDU) wird neuer Landrat von Bernkastel-Wittlich

Die Wähler im Landkreis Bernkastel-Wittlich haben entschieden. Sie wünschen keine große Veränderung und setzen ganz klar auf Kontinuität: Denn die CDU hat es mal wieder geschafft und auch in Zukunft wird der Landkreis Bernkastel-Wittlich von einem Hunsrücker regiert. CDU-Kandidat Andreas Hackethal, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Morbach, hat die Landratswahl mit einem klaren Ergebnis gewonnen. Der gebürtige Morbacher, der mit seiner Familie in Bernkastel-Kues lebt, macht somit einen weiteren und großen Schritt in den Fußstapfen des bald scheidenden Landrats Gregor Eibes. Denn Eibes war auch bereits sein Vorgänger im Amt des Bürgermeisters in der Einheitsgemeinde Morbach.