Flüche, Tourismus-Projekte und mehr Volksfreund-Duell: So haben die Bürgermeister-Kandidaten aus Bernkastel-Kues gekämpft

„Harry Potter und der Fluch des Rathauses“ – und Wolfgang Port treibt (weiter) sein Unwesen in der Stadt: So würde Eric Achtermann den nächsten Film um den berühmten Zauberlehrling benennen, sagte er auf die Eingangsfrage von Petra Willems, TV-Teamleiterin Mosel, hin. „Ja, diesen Fluch werde ich hinterlassen!“, entgegnete der noch amtierende Stadtbürgermeister prompt und hatte gleich die Lacher auf seiner Seite. In der prall gefüllten Güterhalle hatten sich am Mittwochabend rund 250 Zuhörer eingefunden, um beim TV-Forum die drei Bewerber um Ports Nachfolge als Stadtbürgermeister besser kennenzulernen. Stolze 24 Jahre ist dieser schon im Amt und will seinen Nachfolgern mehr Segen als Fluch hinterlassen.