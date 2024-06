Kommunalwahl 2024 Wer alles im Stadtrat von Bernkastel-Kues sitzen wird

22 Sitze gilt es im Stadtrat von Bernkastel-Kues zu besetzen. Der Wahlausschuss der Stadt Bernkastel-Kues hat in seiner Sitzung am 12. Juni das Ergebnis der Wahl zum Stadtrat inzwischen festgestellt. Demnach waren 5607 Personen wahlberechtigt, davon haben 3280 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,5 Prozent. Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 3196 gültig und 84 ungültig. Dabei gab es nur geringfügige Verschiebungen in dem Gremium, die allerdings ohnehin schon kleine Fraktionen betreffen: Die Grünen (3) wie die Unabhängige Bürgerunion (2) mussten jeweils einen Sitz abgeben. CDU (10) und FDP (4) erhielten jeweils einen Sitz mehr. Die SPD blieb stabil bei drei Sitzen.