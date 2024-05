Kommunalwahl 2024 Viele neue Gesichter: Das ist die Kandidatenliste der Grünen für den Wittlicher Stadtrat

Entsprechend der Einwohnerzahl, die knapp unter 20.000 liegt, zählt der Wittlicher Stadtrat 32 gewählte Ratsmitglieder. Mit sechs Sitzen bildete die Partei Bündnis90/Die Grünen in der nun auslaufenden Wahlperiode die drittstärkste Fraktion hinter der SPD (7 Sitze) und CDU (11 Sitze). Auf 19,5 Prozent der Stimmen schaffte es die Partei bei der Kommunalwahl 2019 in Wittlich. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni werden die Karten neu gemischt. Auch in der Kreisstadt Wittlich werden Stadtrat, Ortsbeiräte und Ortsvorsteher neu gewählt. Vor der Wahl sprechen wir auch mit der Partei Bündnis90/Die Grünen über ihre Kandidatenliste.