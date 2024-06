Kommunalwahlen 2024 Traben-Trarbach wählt dreimal Rot, sonst Schwarz

Traben-Trarbach · Satte 7,3 Prozent legt die CDU bei den Verbandsgemeideratswahlen in Traben-Trarbach hinzu und kommt am Ende auf 42,2 Prozent der Stimmen. Grüne, FDP und SPD sinken in der Wählergunst. Derweil gibt es einen weiteren Gewinner.

10.06.2024 , 13:18 Uhr

Der Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach wird zu den Diskussionsthemen im neuen Rat gehören. Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz Redakteurin Landkreis Bernkastel-Wittlich