Kommunalwahl 2024 Fehlende Bürgermeisterkandidaten: Welche Stühle leer bleiben im Kreis Bernkastel-Wittlich

Letzte Chance – vorbei! Am Montagabend ist die Frist für all jene abgelaufen, die sich in der Politik ihrer Stadt oder Gemeinde engagieren wollen. Bis dahin mussten alle Bewerbungen für die Kommunalwahl am 9. Juni abgegeben worden sein. An diesem Tag wählen die Rheinland-Pfälzer die Ortsbeiräte, Orts- Stadt- und Verbandsgemeinderäte, Kreistage, Orts- und Stadtbürgermeister für die nächsten fünf Jahre.