Kommunalwahl 2024 Gute Kritik, besondere Kommunikation und geheimnisvolle Kisten: Landratskandidat Andreas Hackethal im Porträt

Morbach/Bernbkastel-Kues · Andreas Hackethal will neuer Landrat von Bernkastel-Wittlich werden. Der CDU-Politiker und Bürgermeister der Einheitsgemeinde Morbach ist bei der Wahl am 9. Juni der einzige Bewerber für das Amt. Mit welchem Politiker er im Sandkasten saß, warum er kein WhatsApp benutzt und was er im Tresor des Rathauses in Morbach lagert.

01.06.2024 , 11:33 Uhr

Andreas Hackethal, hier an seinem Schreibtisch im Rathaus Morbach, tritt bei der Wahl am 9. Juni als Kandidat für das Amt des Landrats von Bernkastel-Wittlich an. Foto: TV/Petra Willems

Von Petra Willems Teamleitung Mosel