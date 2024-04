Bernkastel-Kues Liste UBU: Mit neuen Kandidaten in die Stadtratswahl

Die Unabhängige Bürgerunion – UBU – ist im derzeitigen Stadtrat von Bernkastel-Kues mit drei von 22 Sitzen vertreten. Ihr Vorsitzender Axel Weber betont: „Für die UBU steht traditionell die Entwicklung der Stadt vor übergreifenden parteipolitischen Themen und Interessen.“ Auch für den nächsten Stadtrat, der am Sonntag, 9. Juni, gewählt wird, bewirbt sich die UBU mit einer Liste von Kandidatinnen und Kandidaten. Der Vorsitzende der UBU und Fraktionssprecher, Prof. Dr. Axel Weber, führt die Liste an. Weber ist Hochschullehrer und hat Erfahrung in der Politik, speziell in der Sozialpolitik.