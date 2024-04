Wahl am 9. Juni CDU-Bewerber für den Morbacher Rat: Erfahrenes Spitzenduo, neue Gesichter und eine Überraschung

Die CDU in Morbach möchte weiter an einem bereits begonnenen Generationenwechsel arbeiten. Das zeigt sich auch an der Bewerberliste, die der Gemeindeverband für die Wahl des neuen Morbacher Gemeinderats am 9. Juni aufgestellt hat. Neben langjährigen Ratsmitgliedern bekommen einige Neueinsteiger die Chance, für die insgesamt 28 Ratssitze zu kandidieren.