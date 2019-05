Kommunalwahl : CDU überholt die Thalfanger SPD

Thalfang Die Christdemokraten haben im Rat der VG Thalfang einen Sitz mehr als die Sozialdemokraten.

Während die Sitze im Verbandsgemeinderat Thalfang am Erbeskopf der Wahlperiode 2009-2014 bei CDU und SPD ausgeglichen waren, jeweils sieben Personen, hat sich dieses Verhältnis nun verschoben. Am vergangenen Sonntag wählten die Thalfanger Bürger nur sechs SPD-Mitglieder in das Gremium, während die CDU ihre sieben Sitze halten konnte.