Kommunalwahl Jung und gemischt: Das ist die Kandidatenliste der FDP Wittlich für den neuen Stadtrat

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni auch in Wittlich ein neuer Stadtrat gewählt wird, will anschließend auch die FDP wieder mit am Tisch sitzen. Bei der letzten Kommunalwahl 2019 holten die Freien Demokraten 7,9 Prozent der Stimmen und damit drei von insgesamt 32 Sitzen. Mit Winzer Thomas Losen vom bekannten Weingut Losen-Bockstanz hat die Partei in Wittlich seit vielen Jahren einen prominenten Fraktionsvorsitzenden. Mit zur Fraktion gehört auch Architekt Markus Blasweiler, der stets mit seiner Enduro zu den Gremiensitzungen der Stadt anreist. Nachdem FDP-Ratsmitglied Markus Lange sein Mandat im Stadtrat niedergelegt hatte, wurde als Nachfolger im September 2023 auch Jens Bernard verpflichtet.