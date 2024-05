Kandidatin für Ortsbürgermeisteramt „Wir müssen aktiv werden“: Was Christel Wieck in Thalfang anpacken möchte

Es ist ein sonniger Nachmittag im Kurpark in Thalfang. Die Anlage rund um den Weiher ist für Christel Wieck immer ein besonderer Anziehungspunkt im Dorf gewesen. Doch seit einiger Zeit habe sie den Eindruck, dass sich niemand mehr so richtig darum kümmere: „Der früher einmal sehr schöne Rundweg wird kaum noch genutzt“, sagt sie und zeigt über die Wasserfläche hinweg auf das gegenüberliegende Ufer: „Und da war mal ein Spielplatz, von dem nur noch eine Schaukel übrig ist.“ An einer Stelle sei zwar eine neue Liegebank aufgestellt worden, doch es fehle an einem „Konzept“, um den Park wieder attraktiver zu machen.