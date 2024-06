Ungültige Briefwahlunterlagen versandt Panne bei der Kommunalwahl in Wittlich

Panne bei der Kommunalwahl in Wittlich: Nur wenige Tage vor dem Wahltag am Sonntag, 9. Juni, erreichte unsere Redaktion ein anonymer Hinweis. Demnach soll es bei der Kommunalwahl in Wittlich zu einem Fehler gekommen sein: Mehr als 300 Briefwahlstimmen aus Wittlich-Wengerohr sollen für ungültig erklärt worden sein.